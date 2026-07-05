Macalister Wright

Macalister Wright

batsman

Full name:Macalister Wright
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91913
Innings032
Overs09.25.0
Balls---
Maidens000
Runs08853
Wickets001
Avg0053
SR0030
Eco09.4210.6
BB001
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91913
Innings161612
Not outs202
Runs426474255
Balls Faced1132663233
Avg30.4229.6225.5
SR37.6371.49109.44
Fours463917
Fifties323
Sixies4107
Highest7810470
Hundreds010

Another Players

Webster, Beau

Webster, Beau

Wakim, Charlie

Wakim, Charlie

O Connor, Aidan

O Connor, Aidan

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Bell, Gabe

Bell, Gabe

Silk, Jordan

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Oates, Keegan

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Neil-Smith, Lawrence

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Davis, Nicholas

Davis, Nicholas

Agar, Wes

Agar, Wes