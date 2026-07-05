Macalister Wright
batsman
|Full name:
|Macalister Wright
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|19
|13
|Innings
|0
|3
|2
|Overs
|0
|9.2
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|88
|53
|Wickets
|0
|0
|1
|Avg
|0
|0
|53
|SR
|0
|0
|30
|Eco
|0
|9.42
|10.6
|BB
|0
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|19
|13
|Innings
|16
|16
|12
|Not outs
|2
|0
|2
|Runs
|426
|474
|255
|Balls Faced
|1132
|663
|233
|Avg
|30.42
|29.62
|25.5
|SR
|37.63
|71.49
|109.44
|Fours
|46
|39
|17
|Fifties
|3
|2
|3
|Sixies
|4
|10
|7
|Highest
|78
|104
|70
|Hundreds
|0
|1
|0