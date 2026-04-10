Gabe Bell

Gabe Bell

bowler

Full name:Gabe Bell
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches291
Innings581
Overs914.010.0
Balls--
Maidens2241
Runs272247
Wickets1032
Avg26.4223.5
SR53.2430
Eco2.974.7
BB72
4w50
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches291
Innings430
Not outs140
Runs1720
Balls Faced7180
Avg5.930
SR23.950
Fours160
Fifties00
Sixies20
Highest220
Hundreds00

Gabe Bell Schedule & Results

County Championship

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant