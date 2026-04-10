Gurinder Singh Sandhu

Gurinder Singh Sandhu

bowler

Full name:Gurinder Singh Sandhu
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Queensland Bulls

Sussex

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2466972
Innings2786871
Overs20.01323.2571.3231.1
Balls----
Maidens0309282
Runs107380529391878
Wickets312012973
Avg35.6631.722.7825.72
SR4066.1626.5819
Eco5.352.875.148.12
BB2774
4w0581
5w0430
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2466972
Innings0573622
Not outs071312
Runs082928783
Balls Faced0174742490
Avg016.5812.478.3
SR047.4567.6892.22
Fours091237
Fifties0210
Sixies01772
Highest0975120
Hundreds0000

Gurinder Singh Sandhu Schedule & Results

County Championship

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Clark, Tom

Clark, Tom

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Burdon, Hugo

Burdon, Hugo

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison