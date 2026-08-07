Chinntla Rakshann Readd
bowler
|Full name:
|Chinntla Rakshann Readd
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|6
|Innings
|4
|2
|6
|Overs
|70.2
|20.0
|21.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|2
|1
|Runs
|226
|134
|140
|Wickets
|9
|1
|5
|Avg
|25.11
|134
|28
|SR
|46.88
|120
|25.6
|Eco
|3.21
|6.7
|6.56
|BB
|8
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|6
|Innings
|4
|1
|1
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|26
|0
|0
|Balls Faced
|76
|3
|1
|Avg
|13
|0
|0
|SR
|34.21
|0
|0
|Fours
|5
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|12
|0
|0
|Hundreds
|0
|0
|0