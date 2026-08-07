Chinntla Rakshann Readd

Chinntla Rakshann Readd

bowler

Full name:Chinntla Rakshann Readd
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches236
Innings426
Overs70.220.021.2
Balls---
Maidens1721
Runs226134140
Wickets915
Avg25.1113428
SR46.8812025.6
Eco3.216.76.56
BB812
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches236
Innings411
Not outs201
Runs2600
Balls Faced7631
Avg1300
SR34.2100
Fours500
Fifties000
Sixies000
Highest1200
Hundreds000

Another Players

Reddy, Nithish

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Singh, Yudhvir

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Rayudu, Ambati

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Seth, Bhavesh

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Sahani, Chandan

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Hassan, Mehdi

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Raj, S Praneeth

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Reddy, Mandadi Abhirath

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Agarwal, Tanmay

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Milind, Chama

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