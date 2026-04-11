Indian Premier League
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
223
SRH
219
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
216
RR
159
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
194
CSK
184
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
242
DC
195
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
228
SRH
229
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
243
SRH
249
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
165
KKR
169
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
235
PBKS
202
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
168
SRH
86
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
180
SRH
181
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
255
RCB
200
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
196
RR
243