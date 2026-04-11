Kaki Nitish Kumar Reddy

Kaki Nitish Kumar Reddy

batsman

Full name:Kaki Nitish Kumar Reddy
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast
Date of Birth (Age):May 26, 2003 (20)
Zodiac Sign:Gemini
Height:178 cm
Hometown:Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
Batting Style:Right-hand bat
Bowling Style:Right arm Medium Fast
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Andhra

India

Sunrisers Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10177
Innings18154
Overs213.273.17.0
Balls---
Maidens3500
Runs72543982
Wickets27120
Avg26.8536.580
SR47.436.580
Eco3.39611.71
BB830
4w200
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10177
Innings17114
Not outs020
Runs20029392
Balls Faced42131496
Avg11.7632.5523
SR47.593.3195.83
Fours22216
Fifties130
Sixies4133
Highest665941
Hundreds000

Kaki Nitish Kumar Reddy Schedule & Results

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Kumar, B Santosh

Kumar, B Santosh

Reddy, Naren

Reddy, Naren

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Reddy, Yeddala Girish Kumar

Tarun, Sanaboyina

Tarun, Sanaboyina

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Varma, B.Munish

Varma, B.Munish

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam