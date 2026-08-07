Chipo Spiwe Mugeri
batsman
|Full name:
|Chipo Spiwe Mugeri
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|26
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|26
|Innings
|3
|24
|Not outs
|0
|6
|Runs
|18
|532
|Balls Faced
|42
|479
|Avg
|6
|29.55
|SR
|42.85
|111.06
|Fours
|3
|61
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|0
|6
|Highest
|18
|80
|Hundreds
|0
|0