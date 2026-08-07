Chipo Spiwe Mugeri

Chipo Spiwe Mugeri

batsman

Full name:Chipo Spiwe Mugeri
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Zimbabwe Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches326
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches326
Innings324
Not outs06
Runs18532
Balls Faced42479
Avg629.55
SR42.85111.06
Fours361
Fifties01
Sixies06
Highest1880
Hundreds00

Another Players

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Phiri, Lorraine

Phiri, Lorraine

Mugeri-Tiripano, Chipo

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Mutasa, Christine

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Mupachikwa, Modester

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