Lorraine Phiri
bowler
|Full name:
|Lorraine Phiri
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|5
|25
|Innings
|5
|23
|Overs
|24.0
|55.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|5
|Runs
|127
|264
|Wickets
|2
|25
|Avg
|63.5
|10.56
|SR
|72
|13.32
|Eco
|5.29
|4.75
|BB
|1
|5
|4w
|0
|1
|5w
|0
|1
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|5
|25
|Innings
|4
|6
|Not outs
|1
|3
|Runs
|18
|5
|Balls Faced
|54
|7
|Avg
|6
|1.66
|SR
|33.33
|71.42
|Fours
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|10
|2
|Hundreds
|0
|0