Lorraine Phiri

Lorraine Phiri

bowler

Full name:Lorraine Phiri
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Zimbabwe Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches525
Innings523
Overs24.055.3
Balls--
Maidens15
Runs127264
Wickets225
Avg63.510.56
SR7213.32
Eco5.294.75
BB15
4w01
5w01
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches525
Innings46
Not outs13
Runs185
Balls Faced547
Avg61.66
SR33.3371.42
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest102
Hundreds00

Another Players

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