Christiaan Jonker

Christiaan Jonker

batsman

Full name:Christiaan Jonker
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2273114123
Innings0033227
Overs00233.087.211.0
Balls-----
Maidens005710
Runs00809534100
Wickets0033133
Avg0024.5141.0733.33
SR0042.3640.322
Eco003.476.119.09
BB00431
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2273114123
Innings22120103114
Not outs0081626
Runs3157425030982346
Balls Faced3329595830871811
Avg15.528.537.9435.626.65
SR93.93196.5571.33100.35129.54
Fours55534286188
Fifties0024208
Sixies13112101111
Highest254920111566
Hundreds001140

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du Toit, Adrian

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