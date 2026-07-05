Christiaan Jonker
batsman
|Full name:
|Christiaan Jonker
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|73
|114
|123
|Innings
|0
|0
|33
|22
|7
|Overs
|0
|0
|233.0
|87.2
|11.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|57
|1
|0
|Runs
|0
|0
|809
|534
|100
|Wickets
|0
|0
|33
|13
|3
|Avg
|0
|0
|24.51
|41.07
|33.33
|SR
|0
|0
|42.36
|40.3
|22
|Eco
|0
|0
|3.47
|6.11
|9.09
|BB
|0
|0
|4
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|73
|114
|123
|Innings
|2
|2
|120
|103
|114
|Not outs
|0
|0
|8
|16
|26
|Runs
|31
|57
|4250
|3098
|2346
|Balls Faced
|33
|29
|5958
|3087
|1811
|Avg
|15.5
|28.5
|37.94
|35.6
|26.65
|SR
|93.93
|196.55
|71.33
|100.35
|129.54
|Fours
|5
|5
|534
|286
|188
|Fifties
|0
|0
|24
|20
|8
|Sixies
|1
|3
|112
|101
|111
|Highest
|25
|49
|201
|115
|66
|Hundreds
|0
|0
|11
|4
|0