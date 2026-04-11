Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|Clive Chitumba
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|18
|6
|Innings
|39
|13
|1
|Overs
|343.0
|66.4
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|67
|4
|0
|Runs
|1170
|418
|24
|Wickets
|45
|12
|1
|Avg
|26
|34.83
|24
|SR
|45.73
|33.33
|18
|Eco
|3.41
|6.27
|8
|BB
|6
|2
|1
|4w
|4
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|18
|6
|Innings
|43
|18
|2
|Not outs
|7
|0
|1
|Runs
|586
|188
|12
|Balls Faced
|1511
|337
|15
|Avg
|16.27
|10.44
|12
|SR
|38.78
|55.78
|80
|Fours
|62
|17
|1
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|0
|Highest
|60
|37
|6
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230