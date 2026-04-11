Clive Chitumba

Clive Chitumba

all rounder

Full name:Clive Chitumba
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches24186
Innings39131
Overs343.066.43.0
Balls---
Maidens6740
Runs117041824
Wickets45121
Avg2634.8324
SR45.7333.3318
Eco3.416.278
BB621
4w400
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches24186
Innings43182
Not outs701
Runs58618812
Balls Faced151133715
Avg16.2710.4412
SR38.7855.7880
Fours62171
Fifties200
Sixies120
Highest60376
Hundreds000

Clive Chitumba Schedule & Results

Another Players

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

Mhlanga, Fortune

Kasuza, Kevin

Kasuza, Kevin

Ncube, Njabulo

Ncube, Njabulo

Moor, Peter

Moor, Peter

Nyauchi, Victor

Nyauchi, Victor

Chiora, Tinashe

Chiora, Tinashe

Tiripano, Donald

Tiripano, Donald

Munyonga, Tony

Munyonga, Tony