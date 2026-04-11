Tony Tanaka Munyonga

Tony Tanaka Munyonga

all rounder

Full name:Tony Tanaka Munyonga
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches613343532
Innings11382413
Overs1.01.0353.4131.428.2
Balls-----
Maidens002640
Runs1031258643220
Wickets0032242
Avg0039.3126.79110
SR0066.3132.9185
Eco1033.554.887.76
BB00541
4w00210
5w00100
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches613343532
Innings610552928
Not outs12445
Runs921291527565490
Balls Faced1341303488732380
Avg18.416.1229.9422.621.3
SR68.6599.2343.7777.18128.94
Fours871614533
Fifties001242
Sixies22251525
Highest3044959579
Hundreds00000

Tony Tanaka Munyonga Schedule & Results

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