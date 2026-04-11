Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|Tony Tanaka Munyonga
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|13
|34
|35
|32
|Innings
|1
|1
|38
|24
|13
|Overs
|1.0
|1.0
|353.4
|131.4
|28.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|26
|4
|0
|Runs
|10
|3
|1258
|643
|220
|Wickets
|0
|0
|32
|24
|2
|Avg
|0
|0
|39.31
|26.79
|110
|SR
|0
|0
|66.31
|32.91
|85
|Eco
|10
|3
|3.55
|4.88
|7.76
|BB
|0
|0
|5
|4
|1
|4w
|0
|0
|2
|1
|0
|5w
|0
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|13
|34
|35
|32
|Innings
|6
|10
|55
|29
|28
|Not outs
|1
|2
|4
|4
|5
|Runs
|92
|129
|1527
|565
|490
|Balls Faced
|134
|130
|3488
|732
|380
|Avg
|18.4
|16.12
|29.94
|22.6
|21.3
|SR
|68.65
|99.23
|43.77
|77.18
|128.94
|Fours
|8
|7
|161
|45
|33
|Fifties
|0
|0
|12
|4
|2
|Sixies
|2
|2
|25
|15
|25
|Highest
|30
|44
|95
|95
|79
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230