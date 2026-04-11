Fortune Mhlanga

Fortune Mhlanga

bowler

Full name:Fortune Mhlanga

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches42
Innings62
Overs48.014.0
Balls--
Maidens71
Runs17967
Wickets30
Avg59.660
SR960
Eco3.724.78
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches42
Innings51
Not outs30
Runs130
Balls Faced651
Avg6.50
SR200
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest90
Hundreds00

Fortune Mhlanga Schedule & Results

Another Players

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Kasuza, Kevin

Kasuza, Kevin

Ncube, Njabulo

Ncube, Njabulo

Moor, Peter

Moor, Peter

Nyauchi, Victor

Nyauchi, Victor

Chiora, Tinashe

Chiora, Tinashe

Tiripano, Donald

Tiripano, Donald

Munyonga, Tony

Munyonga, Tony

Shungu, Mashford

Shungu, Mashford