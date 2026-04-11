Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Fortune Mhlanga
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|2
|Innings
|6
|2
|Overs
|48.0
|14.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|7
|1
|Runs
|179
|67
|Wickets
|3
|0
|Avg
|59.66
|0
|SR
|96
|0
|Eco
|3.72
|4.78
|BB
|1
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|2
|Innings
|5
|1
|Not outs
|3
|0
|Runs
|13
|0
|Balls Faced
|65
|1
|Avg
|6.5
|0
|SR
|20
|0
|Fours
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|9
|0
|Hundreds
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230