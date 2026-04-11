Kevin Tatenda Kasuza

Kevin Tatenda Kasuza

batsman

Full name:Kevin Tatenda Kasuza
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches7809743
Innings0361
Overs02.515.41.0
Balls----
Maidens0000
Runs01110810
Wickets0030
Avg00360
SR0031.330
Eco03.886.8910
BB0020
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches7809743
Innings121359441
Not outs11162
Runs24937012324805
Balls Faced74276683376705
Avg22.6329.8426.420.64
SR33.5548.2668.83114.18
Fours2445226382
Fifties124102
Sixies2433027
Highest6313212970
Hundreds0230

Kevin Tatenda Kasuza Schedule & Results

Another Players

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

Mhlanga, Fortune

Ncube, Njabulo

Ncube, Njabulo

Moor, Peter

Moor, Peter

Nyauchi, Victor

Nyauchi, Victor

Chiora, Tinashe

Chiora, Tinashe

Tiripano, Donald

Tiripano, Donald

Munyonga, Tony

Munyonga, Tony

Shungu, Mashford

Shungu, Mashford