Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Kevin Tatenda Kasuza
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|80
|97
|43
|Innings
|0
|3
|6
|1
|Overs
|0
|2.5
|15.4
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|11
|108
|10
|Wickets
|0
|0
|3
|0
|Avg
|0
|0
|36
|0
|SR
|0
|0
|31.33
|0
|Eco
|0
|3.88
|6.89
|10
|BB
|0
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|80
|97
|43
|Innings
|12
|135
|94
|41
|Not outs
|1
|11
|6
|2
|Runs
|249
|3701
|2324
|805
|Balls Faced
|742
|7668
|3376
|705
|Avg
|22.63
|29.84
|26.4
|20.64
|SR
|33.55
|48.26
|68.83
|114.18
|Fours
|24
|452
|263
|82
|Fifties
|1
|24
|10
|2
|Sixies
|2
|43
|30
|27
|Highest
|63
|132
|129
|70
|Hundreds
|0
|2
|3
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230