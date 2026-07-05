Kudzai Sauramba

Kudzai Sauramba

batsman

Full name:Kudzai Sauramba
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches435120
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches435120
Innings684218
Not outs273
Runs1281590138
Balls Faced2831783106
Avg19.416.859.2
SR45.2475.35130.18
Fours142516
Fifties820
Sixies11108
Highest877536
Hundreds000

Another Players

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

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Ncube, Njabulo

Ncube, Njabulo

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Moor, Peter

Nyauchi, Victor

Nyauchi, Victor

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Shungu, Mashford