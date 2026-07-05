Kudzai Sauramba
batsman
|Full name:
|Kudzai Sauramba
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|43
|51
|20
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|43
|51
|20
|Innings
|68
|42
|18
|Not outs
|2
|7
|3
|Runs
|1281
|590
|138
|Balls Faced
|2831
|783
|106
|Avg
|19.4
|16.85
|9.2
|SR
|45.24
|75.35
|130.18
|Fours
|142
|51
|6
|Fifties
|8
|2
|0
|Sixies
|11
|10
|8
|Highest
|87
|75
|36
|Hundreds
|0
|0
|0