Damodaran Rohit

Damodaran Rohit

batsman

Full name:Damodaran Rohit
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches605344
Innings441516
Overs306.038.226.0
Balls---
Maidens5130
Runs1073210247
Wickets3474
Avg31.553061.75
SR5432.8539
Eco3.55.479.5
BB432
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches605344
Innings1004941
Not outs611
Runs1690701555
Balls Faced39151086563
Avg17.9714.613.87
SR43.1664.5498.57
Fours1858266
Fifties123
Sixies17713
Highest1386356
Hundreds200

Another Players

Subikshan, Anton Andrew

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Yadav, Saurabh

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Karthik, S

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Beri, Manik

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Fabid, Ahmed

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Deshpande, Pavan

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Yadav, Ravi

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Sharma, Bharat

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Shinde, Santosh

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Zeeshan N, Ameer

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