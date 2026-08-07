Damodaran Rohit
batsman
|Full name:
|Damodaran Rohit
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|60
|53
|44
|Innings
|44
|15
|16
|Overs
|306.0
|38.2
|26.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|51
|3
|0
|Runs
|1073
|210
|247
|Wickets
|34
|7
|4
|Avg
|31.55
|30
|61.75
|SR
|54
|32.85
|39
|Eco
|3.5
|5.47
|9.5
|BB
|4
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|60
|53
|44
|Innings
|100
|49
|41
|Not outs
|6
|1
|1
|Runs
|1690
|701
|555
|Balls Faced
|3915
|1086
|563
|Avg
|17.97
|14.6
|13.87
|SR
|43.16
|64.54
|98.57
|Fours
|185
|82
|66
|Fifties
|1
|2
|3
|Sixies
|17
|7
|13
|Highest
|138
|63
|56
|Hundreds
|2
|0
|0