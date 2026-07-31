T20 Delhi Premier League
Central Delhi Kings vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
Arun Jaitley Stadium
CEN
204
PUR
202
West Delhi Lions vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
Arun Jaitley Stadium
WES
180
PUR
182
New Delhi Tigers vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
Arun Jaitley Stadium
NEW
150
PUR
177
Purani Delhi 6 vs South Delhi Superstarz
T20 Delhi Premier League
Arun Jaitley Stadium
PUR
SOU
Purani Delhi 6 vs Outer Delhi Warriors
T20 Delhi Premier League
PUR
OUT
North Delhi Strikers vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
NOR
PUR
Outer Delhi Warriors vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
OUT
PUR
Purani Delhi 6 vs North Delhi Strikers
T20 Delhi Premier League
PUR
NOR
Purani Delhi 6 vs East Delhi Riders
T20 Delhi Premier League
PUR
EAS