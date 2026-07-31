Dev Lakra

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Full name:Dev Lakra

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Purani Delhi 6

Dev Lakra Schedule & Results

T20 Delhi Premier League

ResultCentral Delhi Kings vs Purani Delhi 6

Central Delhi Kings vs Purani Delhi 6

T20 Delhi Premier League

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CEN

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204

PUR

PUR

202

ResultWest Delhi Lions vs Purani Delhi 6

West Delhi Lions vs Purani Delhi 6

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WES

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180

PUR

PUR

182

ResultNew Delhi Tigers vs Purani Delhi 6

New Delhi Tigers vs Purani Delhi 6

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NEW

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150

PUR

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177

UpcomingPurani Delhi 6 vs South Delhi Superstarz

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PUR

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SOU

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Pant, Rishabh

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Yadav, Lalit

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Sharma, Ishant

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Bedi, Vansh

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Bugga, Arnav

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Mohan, Udhav

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Sharma, Siddhant

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Sharma, Shivansh Jagpal

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sangwan, Sanat

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Gusain, Mayank

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