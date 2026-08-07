Devender Singh

Devender Singh

batsman

Full name:Devender Singh
Nationality:Ghana

Teams

2026 Teams

Ghana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2012820
Innings01360
Overs0194.035.00
Balls----
Maidens04330
Runs04771540
Wickets01060
Avg047.725.660
SR0116.4350
Eco02.454.40
BB0240
4w0010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2012820
Innings1820518
Not outs8328
Runs261478146261
Balls Faced2190241219
Avg26.128.1148.6626.1
SR119.17060.58119.17
Fours180818
Fifties0310
Sixies9029
Highest47936747
Hundreds0000

Another Players

Ananya, Peter

Ananya, Peter

Baaleri, Frank

Baaleri, Frank

Baaleri, Richmond

Baaleri, Richmond

Frimpong, Elisha Yellison

Frimpong, Elisha Yellison

Yevugah, Philip

Yevugah, Philip

Bagabena, Kofi

Bagabena, Kofi

Agbomadzie, Obed

Agbomadzie, Obed

Awiah, Samson

Awiah, Samson

Osei, Alex

Osei, Alex

Ateak, Vincent

Ateak, Vincent