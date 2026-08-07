Devender Singh
batsman
|Full name:
|Devender Singh
|Nationality:
|Ghana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|12
|8
|20
|Innings
|0
|13
|6
|0
|Overs
|0
|194.0
|35.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|43
|3
|0
|Runs
|0
|477
|154
|0
|Wickets
|0
|10
|6
|0
|Avg
|0
|47.7
|25.66
|0
|SR
|0
|116.4
|35
|0
|Eco
|0
|2.45
|4.4
|0
|BB
|0
|2
|4
|0
|4w
|0
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|12
|8
|20
|Innings
|18
|20
|5
|18
|Not outs
|8
|3
|2
|8
|Runs
|261
|478
|146
|261
|Balls Faced
|219
|0
|241
|219
|Avg
|26.1
|28.11
|48.66
|26.1
|SR
|119.17
|0
|60.58
|119.17
|Fours
|18
|0
|8
|18
|Fifties
|0
|3
|1
|0
|Sixies
|9
|0
|2
|9
|Highest
|47
|93
|67
|47
|Hundreds
|0
|0
|0
|0