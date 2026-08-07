Frank Baaleri
batsman
|Full name:
|Frank Baaleri
|Nationality:
|Ghana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|4
|4
|Not outs
|0
|0
|Runs
|42
|42
|Balls Faced
|60
|60
|Avg
|10.5
|10.5
|SR
|70
|70
|Fours
|6
|6
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|17
|17
|Hundreds
|0
|0