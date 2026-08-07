Frank Baaleri

Frank Baaleri

batsman

Full name:Frank Baaleri
Nationality:Ghana

Teams

2026 Teams

Ghana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs00
Runs4242
Balls Faced6060
Avg10.510.5
SR7070
Fours66
Fifties00
Sixies00
Highest1717
Hundreds00

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