Richmond Baaleri

Richmond Baaleri

bowler

Full name:Richmond Baaleri
Nationality:Ghana

Teams

2026 Teams

Ghana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings88
Overs23.423.4
Balls--
Maidens11
Runs154154
Wickets1111
Avg1414
SR12.912.9
Eco6.56.5
BB55
4w11
5w11
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings77
Not outs22
Runs7070
Balls Faced110110
Avg1414
SR63.6363.63
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest2424
Hundreds00

Another Players

Ananya, Peter

Ananya, Peter

Baaleri, Frank

Baaleri, Frank

Frimpong, Elisha Yellison

Frimpong, Elisha Yellison

Yevugah, Philip

Yevugah, Philip

Bagabena, Kofi

Bagabena, Kofi

Agbomadzie, Obed

Agbomadzie, Obed

Awiah, Samson

Awiah, Samson

Osei, Alex

Osei, Alex

Ateak, Vincent

Ateak, Vincent

Bakiweyem, Godfred

Bakiweyem, Godfred