Richmond Baaleri
bowler
|Full name:
|Richmond Baaleri
|Nationality:
|Ghana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|8
|8
|Overs
|23.4
|23.4
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|154
|154
|Wickets
|11
|11
|Avg
|14
|14
|SR
|12.9
|12.9
|Eco
|6.5
|6.5
|BB
|5
|5
|4w
|1
|1
|5w
|1
|1
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|7
|7
|Not outs
|2
|2
|Runs
|70
|70
|Balls Faced
|110
|110
|Avg
|14
|14
|SR
|63.63
|63.63
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|24
|24
|Hundreds
|0
|0