Ferisco Devon Adams

Ferisco Devon Adams

all rounder

Full name:Ferisco Devon Adams
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches486789
Innings765585
Overs913.5368.2264.4
Balls---
Maidens200251
Runs301519552046
Wickets1187384
Avg25.5526.7824.35
SR46.4630.2718.9
Eco3.295.37.73
BB1045
4w640
5w501
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches486789
Innings755360
Not outs2817
Runs23151073783
Balls Faced32941272662
Avg31.7123.8418.2
SR70.2784.35118.27
Fours2957452
Fifties971
Sixies301920
Highest1498380
Hundreds600

Another Players

du Toit, Adrian

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Baron, Jevano

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Oakes, Jason

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Vasconcelos, Ricardo

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Petersen, Keegan

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Malan, Pieter

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Mahima, Siyabonga

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Mgijima, Aviwe

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van Zyl, Stiaan

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Behardien, Farhaan

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