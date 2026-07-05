Ferisco Devon Adams
all rounder
|Full name:
|Ferisco Devon Adams
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|48
|67
|89
|Innings
|76
|55
|85
|Overs
|913.5
|368.2
|264.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|200
|25
|1
|Runs
|3015
|1955
|2046
|Wickets
|118
|73
|84
|Avg
|25.55
|26.78
|24.35
|SR
|46.46
|30.27
|18.9
|Eco
|3.29
|5.3
|7.73
|BB
|10
|4
|5
|4w
|6
|4
|0
|5w
|5
|0
|1
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|48
|67
|89
|Innings
|75
|53
|60
|Not outs
|2
|8
|17
|Runs
|2315
|1073
|783
|Balls Faced
|3294
|1272
|662
|Avg
|31.71
|23.84
|18.2
|SR
|70.27
|84.35
|118.27
|Fours
|295
|74
|52
|Fifties
|9
|7
|1
|Sixies
|30
|19
|20
|Highest
|149
|83
|80
|Hundreds
|6
|0
|0