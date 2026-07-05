Gerhard Janse Van Rensburg

Gerhard Janse Van Rensburg

wicket keeper

Full name:Gerhard Janse Van Rensburg
Nationality:Namibia

Teams

2023 Teams

Namib Desert Lions

Namibia

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings33
Overs7.07.0
Balls--
Maidens00
Runs5555
Wickets44
Avg13.7513.75
SR10.510.5
Eco7.857.85
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings22
Not outs11
Runs3636
Balls Faced3030
Avg3636
SR120120
Fours44
Fifties00
Sixies00
Highest3535
Hundreds00

Another Players

Kariata, Morris Gerhardt

Kariata, Morris Gerhardt

Louw, Adriaan

Louw, Adriaan

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Julie, Renaldo

Julie, Renaldo

Davin, Niko

Davin, Niko

Du Plessis, Franscois Schalk

Du Plessis, Franscois Schalk

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack