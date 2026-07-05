Gerhard Janse Van Rensburg
wicket keeper
|Full name:
|Gerhard Janse Van Rensburg
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|3
|3
|Overs
|7.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|55
|55
|Wickets
|4
|4
|Avg
|13.75
|13.75
|SR
|10.5
|10.5
|Eco
|7.85
|7.85
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|2
|2
|Not outs
|1
|1
|Runs
|36
|36
|Balls Faced
|30
|30
|Avg
|36
|36
|SR
|120
|120
|Fours
|4
|4
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|35
|35
|Hundreds
|0
|0