T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
batsman
|Full name:
|Niko Davin
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|20
|4
|19
|27
|Innings
|0
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|20
|4
|19
|27
|Innings
|5
|20
|8
|17
|27
|Not outs
|0
|1
|0
|1
|1
|Runs
|142
|442
|297
|334
|585
|Balls Faced
|140
|295
|308
|335
|381
|Avg
|28.4
|23.26
|37.12
|20.87
|22.5
|SR
|101.42
|149.83
|96.42
|99.7
|153.54
|Fours
|17
|43
|39
|33
|50
|Fifties
|1
|2
|2
|3
|3
|Sixies
|4
|20
|2
|13
|30
|Highest
|90
|57
|85
|90
|73
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG