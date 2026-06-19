Niko Davin

Niko Davin

batsman

Full name:Niko Davin
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches52041927
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches52041927
Innings52081727
Not outs01011
Runs142442297334585
Balls Faced140295308335381
Avg28.423.2637.1220.8722.5
SR101.42149.8396.4299.7153.54
Fours1743393350
Fifties12233
Sixies42021330
Highest9057859073
Hundreds00000

Niko Davin Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky

du Preez, Michau

du Preez, Michau