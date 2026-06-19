T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
|Full name:
|Jack Thomas Brassell
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG