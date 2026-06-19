Jack Thomas Brassell

Jack Thomas Brassell

Full name:Jack Thomas Brassell
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Namibia

Jack Thomas Brassell Schedule & Results

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