Hettiadurage Sangeeth Deshan Fernando

Hettiadurage Sangeeth Deshan Fernando

bowler

Full name:Hettiadurage Sangeeth Deshan Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41414
Innings61414
Overs39.083.443.0
Balls---
Maidens720
Runs137386295
Wickets31413
Avg45.6627.5722.69
SR7835.8519.84
Eco3.514.616.86
BB243
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41414
Innings51010
Not outs133
Runs11211251
Balls Faced21114771
Avg28167.28
SR53.0876.1971.83
Fours1082
Fifties000
Sixies031
Highest413516
Hundreds000

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

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Parakrama, Udayawansha

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Wagaarachchi, Ashan

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Attanayake, Lahiru

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Silva, Dinuk Vishal

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Mendis, Dulanjana

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Jayawardena, Sachin

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Fernando, Senash

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Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

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Jalill, Minhaj

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