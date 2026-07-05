Hettiadurage Sangeeth Deshan Fernando
bowler
|Full name:
|Hettiadurage Sangeeth Deshan Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|14
|14
|Innings
|6
|14
|14
|Overs
|39.0
|83.4
|43.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|2
|0
|Runs
|137
|386
|295
|Wickets
|3
|14
|13
|Avg
|45.66
|27.57
|22.69
|SR
|78
|35.85
|19.84
|Eco
|3.51
|4.61
|6.86
|BB
|2
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|14
|14
|Innings
|5
|10
|10
|Not outs
|1
|3
|3
|Runs
|112
|112
|51
|Balls Faced
|211
|147
|71
|Avg
|28
|16
|7.28
|SR
|53.08
|76.19
|71.83
|Fours
|10
|8
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|1
|Highest
|41
|35
|16
|Hundreds
|0
|0
|0