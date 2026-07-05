Dinuk Vishal Silva
all rounder
|Full name:
|Dinuk Vishal Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|7
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|63
|6
|Balls Faced
|112
|13
|Avg
|9
|2
|SR
|56.25
|46.15
|Fours
|5
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|21
|6
|Hundreds
|0
|0