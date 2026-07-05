Teannakoon Mudiyanselage Udayawansha Parakrama

Teannakoon Mudiyanselage Udayawansha Parakrama

wicket keeper

Full name:Teannakoon Mudiyanselage Udayawansha Parakrama

Teams

2023 Teams

Kandy Nsl

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches402427
Innings100
Overs3.000
Balls---
Maidens000
Runs1300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.3300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches402427
Innings712426
Not outs211
Runs1871449496
Balls Faced2810643429
Avg27.1119.5219.84
SR66.5869.82115.61
Fours2224547
Fifties410
Sixies33812
Highest1557648
Hundreds500

Another Players

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