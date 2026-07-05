Teannakoon Mudiyanselage Udayawansha Parakrama
wicket keeper
|Full name:
|Teannakoon Mudiyanselage Udayawansha Parakrama
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|24
|27
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|3.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|13
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4.33
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|24
|27
|Innings
|71
|24
|26
|Not outs
|2
|1
|1
|Runs
|1871
|449
|496
|Balls Faced
|2810
|643
|429
|Avg
|27.11
|19.52
|19.84
|SR
|66.58
|69.82
|115.61
|Fours
|222
|45
|47
|Fifties
|4
|1
|0
|Sixies
|33
|8
|12
|Highest
|155
|76
|48
|Hundreds
|5
|0
|0