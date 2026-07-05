Rajapakshe Manimelnambi Hashitha Imanthaka Rajapaksha

Rajapakshe Manimelnambi Hashitha Imanthaka Rajapaksha

batsman

Full name:Rajapakshe Manimelnambi Hashitha Imanthaka Rajapaksha
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches13
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches13
Innings23
Not outs00
Runs1062
Balls Faced4966
Avg520.66
SR20.493.93
Fours07
Fifties00
Sixies00
Highest1047
Hundreds00

Another Players

Attanayake, Lahiru

Attanayake, Lahiru

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj

Jayasekara, Harindu

Jayasekara, Harindu

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Rajapaksha, Harsha

Rajapaksha, Harsha

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Manuranga, Sasitha

Manuranga, Sasitha

Sirisoma, Gayan

Sirisoma, Gayan