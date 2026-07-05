Kekulawalage Don Ravindu Thiwanka

Kekulawalage Don Ravindu Thiwanka

all rounder

Full name:Kekulawalage Don Ravindu Thiwanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches15
Innings14
Overs2.06.5
Balls--
Maidens00
Runs2152
Wickets03
Avg017.33
SR013.66
Eco10.57.6
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches15
Innings13
Not outs00
Runs111
Balls Faced316
Avg13.66
SR33.3368.75
Fours02
Fifties00
Sixies00
Highest111
Hundreds00

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

Rajapaksha, Hashitha

Attanayake, Lahiru

Attanayake, Lahiru

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj

Jayasekara, Harindu

Jayasekara, Harindu

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Rajapaksha, Harsha

Rajapaksha, Harsha

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Manuranga, Sasitha

Manuranga, Sasitha

Sirisoma, Gayan

Sirisoma, Gayan