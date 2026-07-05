Kekulawalage Don Ravindu Thiwanka
all rounder
|Full name:
|Kekulawalage Don Ravindu Thiwanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|Innings
|1
|4
|Overs
|2.0
|6.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|21
|52
|Wickets
|0
|3
|Avg
|0
|17.33
|SR
|0
|13.66
|Eco
|10.5
|7.6
|BB
|0
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|Innings
|1
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|1
|11
|Balls Faced
|3
|16
|Avg
|1
|3.66
|SR
|33.33
|68.75
|Fours
|0
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|11
|Hundreds
|0
|0