Hlomla Hanabe
wicket keeper
|Full name:
|Hlomla Hanabe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|2
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|2
|4
|Innings
|12
|2
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|126
|19
|1
|Balls Faced
|436
|38
|5
|Avg
|10.5
|9.5
|0.33
|SR
|28.89
|50
|20
|Fours
|14
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|47
|19
|1
|Hundreds
|0
|0
|0