Hlomla Hanabe

Hlomla Hanabe

wicket keeper

Full name:Hlomla Hanabe

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches924
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches924
Innings1223
Not outs000
Runs126191
Balls Faced436385
Avg10.59.50.33
SR28.895020
Fours1420
Fifties000
Sixies200
Highest47191
Hundreds000

Another Players

du Toit, Adrian

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Baron, Jevano

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Oakes, Jason

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Vasconcelos, Ricardo

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Petersen, Keegan

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Malan, Pieter

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Mahima, Siyabonga

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Mgijima, Aviwe

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van Zyl, Stiaan

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Behardien, Farhaan

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