Hopongkyu Chopise Sangtam

Hopongkyu Chopise Sangtam

bowler

Full name:Hopongkyu Chopise Sangtam
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches977
Innings1177
Overs164.042.018.2
Balls---
Maidens1710
Runs719248141
Wickets795
Avg102.7127.5528.2
SR140.572822
Eco4.385.97.69
BB242
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches977
Innings1360
Not outs540
Runs54280
Balls Faced114400
Avg6.75140
SR47.36700
Fours730
Fifties000
Sixies310
Highest17180
Hundreds000

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