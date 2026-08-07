Hopongkyu Chopise Sangtam
bowler
|Full name:
|Hopongkyu Chopise Sangtam
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|7
|Innings
|11
|7
|7
|Overs
|164.0
|42.0
|18.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|1
|0
|Runs
|719
|248
|141
|Wickets
|7
|9
|5
|Avg
|102.71
|27.55
|28.2
|SR
|140.57
|28
|22
|Eco
|4.38
|5.9
|7.69
|BB
|2
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|7
|Innings
|13
|6
|0
|Not outs
|5
|4
|0
|Runs
|54
|28
|0
|Balls Faced
|114
|40
|0
|Avg
|6.75
|14
|0
|SR
|47.36
|70
|0
|Fours
|7
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|1
|0
|Highest
|17
|18
|0
|Hundreds
|0
|0
|0