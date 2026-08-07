Oren Ngullie

Oren Ngullie

wicket keeper

Full name:Oren Ngullie
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132
Innings112
Not outs000
Runs534
Balls Faced191622
Avg532
SR26.3118.7518.18
Fours101
Fifties000
Sixies000
Highest534
Hundreds000

Another Players

Zhimomi, Vino

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Ozukum, Joshua Ben

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Kumar, Sumit

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Tewatiya, Karan

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Kense, Khrievitso Atuo U

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Chishi, Nagaho

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Sangtam, Hopongkyu Chopise

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