Rongsen Jonathan

Rongsen Jonathan

batsman

Full name:Rongsen Jonathan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Nagaland

North East Zone

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches364936
Innings34207
Overs464.1108.016.5
Balls---
Maidens3630
Runs1901544113
Wickets38172
Avg50.023256.5
SR73.2838.1150.5
Eco4.095.036.71
BB931
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches364936
Innings604735
Not outs254
Runs19321401680
Balls Faced27271770666
Avg33.3133.3521.93
SR70.8479.15102.1
Fours22613758
Fifties984
Sixies422518
Highest20011366
Hundreds520

Rongsen Jonathan Schedule & Results

Another Players

Singh, Kangabam

Singh, Kangabam

Singha, L Kishan

Singha, L Kishan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Zhimomi, Vino

Zhimomi, Vino

Ngullie, Oren

Ngullie, Oren

Choudhary, Akash Kumar

Choudhary, Akash Kumar

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Singh, Rajkumar

Singh, Rajkumar

Abo, Nabam

Abo, Nabam

Malik, Ankur Sohanveer

Malik, Ankur Sohanveer