Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Rongsen Jonathan
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|49
|36
|Innings
|34
|20
|7
|Overs
|464.1
|108.0
|16.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|36
|3
|0
|Runs
|1901
|544
|113
|Wickets
|38
|17
|2
|Avg
|50.02
|32
|56.5
|SR
|73.28
|38.11
|50.5
|Eco
|4.09
|5.03
|6.71
|BB
|9
|3
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|49
|36
|Innings
|60
|47
|35
|Not outs
|2
|5
|4
|Runs
|1932
|1401
|680
|Balls Faced
|2727
|1770
|666
|Avg
|33.31
|33.35
|21.93
|SR
|70.84
|79.15
|102.1
|Fours
|226
|137
|58
|Fifties
|9
|8
|4
|Sixies
|42
|25
|18
|Highest
|200
|113
|66
|Hundreds
|5
|2
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR