Joshua Ben Ozukum

Joshua Ben Ozukum

all rounder

Full name:Joshua Ben Ozukum

Teams

2026 Teams

Nagaland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches61415
Innings032
Overs02.22.0
Balls---
Maidens000
Runs01530
Wickets001
Avg0030
SR0012
Eco06.4215
BB001
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches61415
Innings121411
Not outs001
Runs185185189
Balls Faced444331164
Avg15.4113.2118.9
SR41.6655.89115.24
Fours272522
Fifties101
Sixies015
Highest564091
Hundreds000

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