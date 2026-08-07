Joshua Ben Ozukum
all rounder
|Full name:
|Joshua Ben Ozukum
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|14
|15
|Innings
|0
|3
|2
|Overs
|0
|2.2
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|15
|30
|Wickets
|0
|0
|1
|Avg
|0
|0
|30
|SR
|0
|0
|12
|Eco
|0
|6.42
|15
|BB
|0
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|14
|15
|Innings
|12
|14
|11
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|185
|185
|189
|Balls Faced
|444
|331
|164
|Avg
|15.41
|13.21
|18.9
|SR
|41.66
|55.89
|115.24
|Fours
|27
|25
|22
|Fifties
|1
|0
|1
|Sixies
|0
|1
|5
|Highest
|56
|40
|91
|Hundreds
|0
|0
|0