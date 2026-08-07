Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Sedezhalie Rupero
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|30
|20
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|30
|20
|Innings
|40
|30
|16
|Not outs
|2
|3
|1
|Runs
|681
|488
|130
|Balls Faced
|1633
|922
|167
|Avg
|17.92
|18.07
|8.66
|SR
|41.7
|52.92
|77.84
|Fours
|91
|54
|14
|Fifties
|5
|4
|0
|Sixies
|2
|4
|1
|Highest
|105
|99
|38
|Hundreds
|1
|0
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR