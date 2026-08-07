Sedezhalie Rupero

Sedezhalie Rupero

batsman

Full name:Sedezhalie Rupero
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Nagaland

North East Zone

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches243020
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches243020
Innings403016
Not outs231
Runs681488130
Balls Faced1633922167
Avg17.9218.078.66
SR41.752.9277.84
Fours915414
Fifties540
Sixies241
Highest1059938
Hundreds100

Sedezhalie Rupero Schedule & Results

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