Ifran Hossain

Ifran Hossain

bowler

Full name:Ifran Hossain
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

City Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches162211
Innings252211
Overs307.3168.137.5
Balls---
Maidens5940
Runs1032857299
Wickets422713
Avg24.5731.7423
SR43.9237.3717.46
Eco3.355.097.9
BB844
4w021
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches162211
Innings20184
Not outs463
Runs10411120
Balls Faced24515516
Avg6.59.2520
SR42.4471.61125
Fours1382
Fifties000
Sixies131
Highest183110
Hundreds000

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Jasimuddin

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