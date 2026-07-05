Ifran Hossain
bowler
|Full name:
|Ifran Hossain
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|22
|11
|Innings
|25
|22
|11
|Overs
|307.3
|168.1
|37.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|59
|4
|0
|Runs
|1032
|857
|299
|Wickets
|42
|27
|13
|Avg
|24.57
|31.74
|23
|SR
|43.92
|37.37
|17.46
|Eco
|3.35
|5.09
|7.9
|BB
|8
|4
|4
|4w
|0
|2
|1
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|22
|11
|Innings
|20
|18
|4
|Not outs
|4
|6
|3
|Runs
|104
|111
|20
|Balls Faced
|245
|155
|16
|Avg
|6.5
|9.25
|20
|SR
|42.44
|71.61
|125
|Fours
|13
|8
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|3
|1
|Highest
|18
|31
|10
|Hundreds
|0
|0
|0