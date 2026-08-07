Ismaila Tamba
batsman
|Full name:
|Ismaila Tamba
|Nationality:
|Gambia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|4
|4
|Overs
|9.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|69
|69
|Wickets
|3
|3
|Avg
|23
|23
|SR
|18
|18
|Eco
|7.66
|7.66
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|7
|7
|Not outs
|1
|1
|Runs
|96
|96
|Balls Faced
|84
|84
|Avg
|16
|16
|SR
|114.28
|114.28
|Fours
|10
|10
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|3
|3
|Highest
|43
|43
|Hundreds
|0
|0