Ismaila Tamba

Ismaila Tamba

batsman

Full name:Ismaila Tamba
Nationality:Gambia

Teams

2024 Teams

Gambia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings44
Overs9.09.0
Balls--
Maidens00
Runs6969
Wickets33
Avg2323
SR1818
Eco7.667.66
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings77
Not outs11
Runs9696
Balls Faced8484
Avg1616
SR114.28114.28
Fours1010
Fifties00
Sixies33
Highest4343
Hundreds00

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