Izzy Patel

Izzy Patel

all rounder

Full name:Izzy Patel
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Izzy Patel Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Geach, Emily

Geach, Emily

Phillips, Charlotte

Phillips, Charlotte

Bird, Alice

Bird, Alice

Cant, Georgina

Cant, Georgina

Barnard, Chloe

Barnard, Chloe

Bhat, Bhoomika

Bhat, Bhoomika

Ahearne, Megan

Ahearne, Megan

Halliday, Becca

Halliday, Becca

Belcher, Cailin

Belcher, Cailin

Daniels, Liv

Daniels, Liv