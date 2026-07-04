Joseph Franklyn Carter
batsman
|Full name:
|Joseph Franklyn Carter
|Nationality:
|New Zealand
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|65
|50
|33
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|65
|50
|33
|Innings
|114
|48
|31
|Not outs
|4
|7
|7
|Runs
|3722
|1550
|520
|Balls Faced
|7557
|1980
|459
|Avg
|33.83
|37.8
|21.66
|SR
|49.25
|78.28
|113.29
|Fours
|461
|122
|44
|Fifties
|18
|11
|3
|Sixies
|45
|29
|15
|Highest
|197
|105
|76
|Hundreds
|8
|2
|0