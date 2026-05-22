Cameron Dean Fletcher

Cameron Dean Fletcher

wicket keeper

Full name:Cameron Dean Fletcher
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Derbyshire

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches807495
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches807495
Innings1265981
Not outs271529
Runs340912131780
Balls Faced740215191351
Avg34.4327.5634.23
SR46.0579.85131.75
Fours37487107
Fifties17410
Sixies411976
Highest1578674
Hundreds600

Cameron Dean Fletcher Schedule & Results

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

Harjot, Harjot

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi