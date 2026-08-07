Joshua John Tasman-Jones

Joshua John Tasman-Jones

batsman

Full name:Joshua John Tasman-Jones
Nationality:New zealand

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches78
Innings44
Overs10.08.0
Balls--
Maidens00
Runs5176
Wickets11
Avg5176
SR6048
Eco5.19.5
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches78
Innings148
Not outs10
Runs272104
Balls Faced73495
Avg20.9213
SR37.05109.47
Fours3711
Fifties10
Sixies24
Highest5935
Hundreds00

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Holder, Jason

Holder, Jason

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Gibson, Jacob Michael

Gibson, Jacob Michael

Phillips, Glenn

Phillips, Glenn