Joshua John Tasman-Jones
batsman
|Full name:
|Joshua John Tasman-Jones
|Nationality:
|New zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|7
|8
|Innings
|4
|4
|Overs
|10.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|51
|76
|Wickets
|1
|1
|Avg
|51
|76
|SR
|60
|48
|Eco
|5.1
|9.5
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|7
|8
|Innings
|14
|8
|Not outs
|1
|0
|Runs
|272
|104
|Balls Faced
|734
|95
|Avg
|20.92
|13
|SR
|37.05
|109.47
|Fours
|37
|11
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|2
|4
|Highest
|59
|35
|Hundreds
|0
|0