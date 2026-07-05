Kalindu Adithya Dias Samaraweera Siriwardana
batsman
|Full name:
|Kalindu Adithya Dias Samaraweera Siriwardana
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|9
|Innings
|5
|3
|0
|Overs
|16.0
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|56
|30
|0
|Wickets
|2
|1
|0
|Avg
|28
|30
|0
|SR
|48
|30
|0
|Eco
|3.5
|6
|0
|BB
|2
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|9
|Innings
|12
|8
|9
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|257
|117
|168
|Balls Faced
|665
|256
|188
|Avg
|25.7
|16.71
|24
|SR
|38.64
|45.7
|89.36
|Fours
|19
|5
|14
|Fifties
|2
|0
|1
|Sixies
|0
|1
|1
|Highest
|69
|35
|54
|Hundreds
|0
|0
|0