Kalindu Adithya Dias Samaraweera Siriwardana

Kalindu Adithya Dias Samaraweera Siriwardana

batsman

Full name:Kalindu Adithya Dias Samaraweera Siriwardana
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches789
Innings530
Overs16.05.00
Balls---
Maidens100
Runs56300
Wickets210
Avg28300
SR48300
Eco3.560
BB210
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches789
Innings1289
Not outs212
Runs257117168
Balls Faced665256188
Avg25.716.7124
SR38.6445.789.36
Fours19514
Fifties201
Sixies011
Highest693554
Hundreds000

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