Kasun Ekanayake

Kasun Ekanayake

batsman

Full name:Kasun Ekanayake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14108
Innings312
Overs9.05.05.0
Balls---
Maidens100
Runs302845
Wickets002
Avg0022.5
SR0015
Eco3.335.69
BB001
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14108
Innings22108
Not outs121
Runs482290147
Balls Faced836390143
Avg22.9536.2521
SR57.6574.35102.79
Fours57269
Fifties221
Sixies044
Highest799181
Hundreds000

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