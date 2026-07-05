Kasun Ekanayake
batsman
|Full name:
|Kasun Ekanayake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|10
|8
|Innings
|3
|1
|2
|Overs
|9.0
|5.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|30
|28
|45
|Wickets
|0
|0
|2
|Avg
|0
|0
|22.5
|SR
|0
|0
|15
|Eco
|3.33
|5.6
|9
|BB
|0
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|10
|8
|Innings
|22
|10
|8
|Not outs
|1
|2
|1
|Runs
|482
|290
|147
|Balls Faced
|836
|390
|143
|Avg
|22.95
|36.25
|21
|SR
|57.65
|74.35
|102.79
|Fours
|57
|26
|9
|Fifties
|2
|2
|1
|Sixies
|0
|4
|4
|Highest
|79
|91
|81
|Hundreds
|0
|0
|0