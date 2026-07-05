Sayakkara Kankanamge Chatura Randun
all rounder
|Full name:
|Sayakkara Kankanamge Chatura Randun
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|82
|68
|41
|Innings
|139
|65
|38
|Overs
|2310.3
|523.2
|102.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|356
|30
|0
|Runs
|8325
|2198
|722
|Wickets
|307
|87
|33
|Avg
|27.11
|25.26
|21.87
|SR
|45.15
|36.09
|18.66
|Eco
|3.6
|4.2
|7.03
|BB
|12
|6
|3
|4w
|14
|2
|0
|5w
|21
|3
|0
|10w
|2
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|82
|68
|41
|Innings
|108
|50
|25
|Not outs
|20
|12
|12
|Runs
|1119
|502
|113
|Balls Faced
|1712
|673
|138
|Avg
|12.71
|13.21
|8.69
|SR
|65.36
|74.59
|81.88
|Fours
|120
|42
|9
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|20
|10
|0
|Highest
|86
|59
|22
|Hundreds
|0
|0
|0