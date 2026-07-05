Sayakkara Kankanamge Chatura Randun

Sayakkara Kankanamge Chatura Randun

all rounder

Full name:Sayakkara Kankanamge Chatura Randun
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches826841
Innings1396538
Overs2310.3523.2102.4
Balls---
Maidens356300
Runs83252198722
Wickets3078733
Avg27.1125.2621.87
SR45.1536.0918.66
Eco3.64.27.03
BB1263
4w1420
5w2130
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches826841
Innings1085025
Not outs201212
Runs1119502113
Balls Faced1712673138
Avg12.7113.218.69
SR65.3674.5981.88
Fours120429
Fifties110
Sixies20100
Highest865922
Hundreds000

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