Subasinghe Nishshanka Sahil Rasindu Dias
batsman
|Full name:
|Subasinghe Nishshanka Sahil Rasindu Dias
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|9
|2
|Innings
|5
|0
|0
|Overs
|5.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|19
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.8
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|9
|2
|Innings
|10
|9
|2
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|202
|158
|25
|Balls Faced
|467
|331
|29
|Avg
|20.2
|19.75
|12.5
|SR
|43.25
|47.73
|86.2
|Fours
|25
|15
|1
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|94
|64
|25
|Hundreds
|0
|0
|0