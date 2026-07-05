Subasinghe Nishshanka Sahil Rasindu Dias

Subasinghe Nishshanka Sahil Rasindu Dias

batsman

Full name:Subasinghe Nishshanka Sahil Rasindu Dias
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches692
Innings500
Overs5.000
Balls---
Maidens000
Runs1900
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.800
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches692
Innings1092
Not outs010
Runs20215825
Balls Faced46733129
Avg20.219.7512.5
SR43.2547.7386.2
Fours25151
Fifties110
Sixies001
Highest946425
Hundreds000

Another Players

Parakrama, Udayawansha

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Wagaarachchi, Ashan

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Silva, Dinuk Vishal

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Mendis, Dulanjana

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Jayawardena, Sachin

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Fernando, Senash

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Thattil, Roscoe

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Randunu, Chatura

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Ekanayake, Kasun

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Perera, Hasitha

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