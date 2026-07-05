Kaluwaduge Lasanda Rukmal
bowler
|Full name:
|Kaluwaduge Lasanda Rukmal
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|49
|28
|Innings
|85
|47
|27
|Overs
|923.4
|320.5
|91.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|98
|21
|2
|Runs
|3942
|1597
|726
|Wickets
|109
|50
|37
|Avg
|36.16
|31.94
|19.62
|SR
|50.84
|38.5
|14.81
|Eco
|4.26
|4.97
|7.94
|BB
|8
|4
|5
|4w
|4
|1
|1
|5w
|2
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|49
|28
|Innings
|86
|38
|19
|Not outs
|35
|21
|7
|Runs
|255
|178
|138
|Balls Faced
|1076
|409
|140
|Avg
|5
|10.47
|11.5
|SR
|23.69
|43.52
|98.57
|Fours
|16
|10
|13
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|4
|5
|Highest
|26
|25
|31
|Hundreds
|0
|0
|0