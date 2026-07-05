Kaluwaduge Lasanda Rukmal

Kaluwaduge Lasanda Rukmal

bowler

Full name:Kaluwaduge Lasanda Rukmal
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches554928
Innings854727
Overs923.4320.591.2
Balls---
Maidens98212
Runs39421597726
Wickets1095037
Avg36.1631.9419.62
SR50.8438.514.81
Eco4.264.977.94
BB845
4w411
5w201
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches554928
Innings863819
Not outs35217
Runs255178138
Balls Faced1076409140
Avg510.4711.5
SR23.6943.5298.57
Fours161013
Fifties000
Sixies445
Highest262531
Hundreds000

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