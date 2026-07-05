Kamsha Yangfo

Kamsha Yangfo

wicket keeper

Full name:Kamsha Yangfo
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Arunachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches232722
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches232722
Innings462421
Not outs111
Runs789363153
Balls Faced1905761240
Avg17.5315.787.65
SR41.4147.763.75
Fours1094010
Fifties330
Sixies221
Highest746322
Hundreds000

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