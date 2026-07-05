Kamsha Yangfo
wicket keeper
|Full name:
|Kamsha Yangfo
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|27
|22
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|27
|22
|Innings
|46
|24
|21
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|789
|363
|153
|Balls Faced
|1905
|761
|240
|Avg
|17.53
|15.78
|7.65
|SR
|41.41
|47.7
|63.75
|Fours
|109
|40
|10
|Fifties
|3
|3
|0
|Sixies
|2
|2
|1
|Highest
|74
|63
|22
|Hundreds
|0
|0
|0