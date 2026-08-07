Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
all rounder
|Full name:
|Techi Doria
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|27
|24
|Innings
|25
|13
|15
|Overs
|184.4
|49.5
|33.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|10
|0
|0
|Runs
|952
|340
|283
|Wickets
|23
|5
|8
|Avg
|41.39
|68
|35.37
|SR
|48.17
|59.8
|25
|Eco
|5.15
|6.82
|8.49
|BB
|5
|2
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|27
|24
|Innings
|41
|27
|24
|Not outs
|1
|1
|0
|Runs
|572
|442
|337
|Balls Faced
|1551
|917
|407
|Avg
|14.3
|17
|14.04
|SR
|36.87
|48.2
|82.8
|Fours
|79
|46
|41
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|1
|5
|4
|Highest
|60
|122
|43
|Hundreds
|0
|1
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR