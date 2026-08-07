Techi Doria

Techi Doria

all rounder

Full name:Techi Doria
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Arunachal Pradesh

North East Zone

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212724
Innings251315
Overs184.449.533.2
Balls---
Maidens1000
Runs952340283
Wickets2358
Avg41.396835.37
SR48.1759.825
Eco5.156.828.49
BB523
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212724
Innings412724
Not outs110
Runs572442337
Balls Faced1551917407
Avg14.31714.04
SR36.8748.282.8
Fours794641
Fifties110
Sixies154
Highest6012243
Hundreds010

Techi Doria Schedule & Results

Another Players

Singh, Kangabam

Singh, Kangabam

Singha, L Kishan

Singha, L Kishan

Rana, Sagar

Rana, Sagar

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Teti, Tana

Teti, Tana

Choudhary, Akash Kumar

Choudhary, Akash Kumar

Obi, Neelam

Obi, Neelam

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Singh, Rajkumar

Singh, Rajkumar

Abo, Nabam

Abo, Nabam