Neelam Obi

Neelam Obi

batsman

Full name:Neelam Obi
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Arunachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches191415
Innings020
Overs03.50
Balls---
Maidens000
Runs0220
Wickets010
Avg0220
SR0230
Eco05.730
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches191415
Innings371315
Not outs010
Runs534104160
Balls Faced1476304253
Avg14.438.6610.66
SR36.1734.2163.24
Fours77919
Fifties200
Sixies122
Highest802929
Hundreds000

Another Players

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