Neelam Obi
batsman
|Full name:
|Neelam Obi
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|14
|15
|Innings
|0
|2
|0
|Overs
|0
|3.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|22
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|22
|0
|SR
|0
|23
|0
|Eco
|0
|5.73
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|14
|15
|Innings
|37
|13
|15
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|534
|104
|160
|Balls Faced
|1476
|304
|253
|Avg
|14.43
|8.66
|10.66
|SR
|36.17
|34.21
|63.24
|Fours
|77
|9
|19
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|2
|Highest
|80
|29
|29
|Hundreds
|0
|0
|0