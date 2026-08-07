Kazi Junaid Saifi

Kazi Junaid Saifi

batsman

Full name:Kazi Junaid Saifi
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches3
Innings4
Not outs0
Runs41
Balls Faced130
Avg10.25
SR31.53
Fours7
Fifties0
Sixies0
Highest27
Hundreds0

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