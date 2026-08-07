Kazi Junaid Saifi
batsman
|Full name:
|Kazi Junaid Saifi
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|Matches
|3
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|First class
|Matches
|3
|Innings
|4
|Not outs
|0
|Runs
|41
|Balls Faced
|130
|Avg
|10.25
|SR
|31.53
|Fours
|7
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|27
|Hundreds
|0