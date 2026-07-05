Kelvin R Smith

Kelvin R Smith

batsman

Full name:Kelvin R Smith
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

South Australia Redbacks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2164
Innings402
Overs6.002.0
Balls---
Maidens000
Runs25024
Wickets001
Avg0024
SR0012
Eco4.16012
BB001
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2164
Innings4064
Not outs102
Runs79311450
Balls Faced164612650
Avg20.331925
SR48.1790.47100
Fours100124
Fifties400
Sixies200
Highest754441
Hundreds000

Another Players

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Drew, Daniel

Drew, Daniel

Matthias, Harry

Matthias, Harry

Lehmann, Jake

Lehmann, Jake

McSweeney, Nathan

McSweeney, Nathan

Agar, Wes

Agar, Wes

Manenti, Benjamin

Manenti, Benjamin

Higgins, Isaac

Higgins, Isaac

King, Ryan

King, Ryan

Nielsen, Harry

Nielsen, Harry