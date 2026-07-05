Kelvin R Smith
batsman
|Full name:
|Kelvin R Smith
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|6
|4
|Innings
|4
|0
|2
|Overs
|6.0
|0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|25
|0
|24
|Wickets
|0
|0
|1
|Avg
|0
|0
|24
|SR
|0
|0
|12
|Eco
|4.16
|0
|12
|BB
|0
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|6
|4
|Innings
|40
|6
|4
|Not outs
|1
|0
|2
|Runs
|793
|114
|50
|Balls Faced
|1646
|126
|50
|Avg
|20.33
|19
|25
|SR
|48.17
|90.47
|100
|Fours
|100
|12
|4
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|75
|44
|41
|Hundreds
|0
|0
|0