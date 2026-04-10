Jake Scott Lehmann

Jake Scott Lehmann

batsman

Full name:Jake Scott Lehmann
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Hampshire

South Australia Redbacks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches715133
Innings1824
Overs51.22.04.0
Balls---
Maidens900
Runs1941342
Wickets401
Avg48.5042
SR77024
Eco3.776.510.5
BB201
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches715133
Innings1284728
Not outs1174
Runs40781383341
Balls Faced67181649312
Avg34.8534.5714.2
SR60.783.86109.29
Fours49612834
Fifties2191
Sixies6173
Highest2058765
Hundreds900

Jake Scott Lehmann Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

Jake Lehmann News

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All the news from the world of cricket about Jake Lehmann is presented for you here: all his wins and losses, results of past matches and participation in tournaments.

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